İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'den Yunanistan'a geçmeyi bekleyen mültecilere giyim ve erzak ve battaniye yardımı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan mültecilere bir yardım kuruluşu tarafından erzak, giyim ve battaniye yardımı yapıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan mültecilere bir yardım kuruluşu tarafından erzak, giyim ve battaniye yardımı yapıldı.


Çanakkale Ayvacık ilçesinde mülteci hareketliliği sürüyor. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan yaklaşık 30 mülteciye bir yardım kuruluşu tarafından erzak, giyim ve battaniye yardımı yapıldı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grup, henüz Yunanistan'a geçiş için uygun bir vasıta bulamadığı için Ayvacık'ta bekleyişini sürdürüyor. Bölgeye gelen bir yardım kuruluşu tarafından kendilerine yardım malzemeleri dağıtılan mülteciler, mutluluklarını dile getirerek emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.