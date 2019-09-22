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Çanakkaleli AK Kadınlardan 'Tarçınlı Kek Yapıyoruz' etkinliği

AK Parti Çanakkale Kadın Kolları üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının ’Gençlik Projeleri Destek Programı GPDP ll 2018’ faaliyetleri kapsamında, Ensar Vakfi Çanakkale Şubesi ile ortaklaşa yürütülen ’7/24 Engelsiz Kitap Kahve’de ’Tarçınlı Kek Yapıyoruz’ etkinliği gerçekleştirdi.

AK Parti Çanakkale Kadın Kolları üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Gençlik Projeleri Destek Programı GPDP ll 2018' faaliyetleri kapsamında, Ensar Vakfi Çanakkale Şubesi ile ortaklaşa yürütülen '7/24 Engelsiz Kitap Kahve'de 'Tarçınlı Kek Yapıyoruz' etkinliği gerçekleştirdi.


Proje Koordinatörü Dilek Şahin, projenin Çanakkale'de ses getirdiğini ve etkinliklerin hızla devam edeceğini söyledi.

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