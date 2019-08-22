Çanakkaleli balıkçılar 5 metrelik köpek balığı yakaladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Babakale açıklarında balıkçıların ağına 5 metre uzunluğunda 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpekbalığı takıldı.

Ayvacık'ın Babakale köyü açıklarına sabah saatlerinde avlanmaya çıkan balıkçı tekneleri ağlarını denize bıraktı. Ağlarını toplayan balıkçıların ağına bölgede az rastlanan camgöz cinsi 5 metre uzunluğunda 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpekbalığı takıldı. Balıkçılar ağlarına takılan köpekbalığını görünce şaşkına uğradı.

Balıkçı teknesiyle Babakale Limanı'na çıkarılan köpekbalığına bölgedeki vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar 5 metrelik köpekbalığı ile fotoğraf da çektirdi.