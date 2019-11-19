Çanakkaleli minik öğrencilerden anlamlı proje

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Gümüşçay Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Türkçe Öğretmeni Duygu Özyörük rehberliğinde seslendirdikleri masallarla, görme engelli arkadaşları arasında ses köprüsü kurarak üstlendikleri bir sosyal sorumluluk projesini tamamlamanın heyecanını yaşıyor.

“Sesimiz gözünüz olsun” sloganıyla adlandırdıkları bu sosyal sorumluluk projesi ile empati ve yardımlaşmanın önemini daha iyi kavrayan ve bu değerlere dikkat çeken öğrenciler, Dardanel Medya Grubu'nun seslendirme stüdyolarına girerek çocuk masalları yazarı Oya Fişek'e ait olan masalları bir seslendirme sanatçısı gibi seslendirdi. Ardından da bu masalları kaydettikleri taşınabilir bellekleri, Türkiye'de sayılı görme okullarından biri olan Gelibolu Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, buradaki görme engelli arkadaşlarına hediye ettiler.

Proje kapsamında Gümüşçay Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu Okul Müdürü Gökhan Günay, Müdür Yardımcısı Müge Pehlivan, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Murat Özbek ve Dardanel Medya Grubu çalışmalara büyük katkı sağladı.

Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Okullarımızda değerler olgusunun öğrencilerin akademik dersleri ile beraber yürütülmesinin eğitim öğretime sağladığı katkı yadsınamaz. Bakanlığımızın eğitim vizyonu olan 2023 hedeflerinde yer alan değerler, ilçemiz okullarında ilmek ilmek işlenmektedir” dedi.