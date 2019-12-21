Çanakkaleli miniklere milli İHA ve SİHA eğitimi verildi

Çanakkale BİLSEM tarafından düzenlenen eğitim programında Pilot Suat Gökalp ve Teknisyen Kıvanç Akkuş tarafından öğrencilere slayt gösterisi eşliğinde Türk havacılık tarihinin yanı sıra İHA ve SİHA'ların üretim aşamaları ve kullanım amaçları hakkında bilgiler verilerek Türk savunma sistemleri tanıtıldı. 4 aşamadan oluşan eğitim programının 2. bölümünde ise öğrenciler İstanbul'a giderek milli İHA ve SİHA'ları yerinde inceleyecekler. 3. aşamada proje öğrencileri, uzman kişi rehberliğinde maket İHA tasarımı yapacak ve son aşamada ise kendi drone tasarımlarını yaparak kendi çalışmalarını sergileyecekler.

Düzenlenen eğitim programı hakkında görüşlerini paylaşan Çanakkale BİLSEM Müdürü Berna Aras Çakar, “Projemizin adını ‘Çanakkale BİLSEM öğrencileri İHA'ları tanıyor' olarak belirledik. Bu proje ile maksadımız, öğrencilerimizin yerli ve milli teknolojiyi tanıyarak, milli teknolojiye destek veren genç fertler olarak yetişmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.

“Amacımız gençlerimizin bizim bıraktığımız bayrağı devralıp, ileri safhalara taşımaları”

İHA pilotu Suat Gökalp ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Öncelikle BİLSEM öğrencilerimize İHA'ların günümüzdeki yeri ve bundan sonraki hedeflerimizi anlatacağız. Bu öğrencilerimizin bu hedeflerin içinde olmasını sağlayacak bir sunum yapmak istiyoruz. Amacımız gençlerimizin bizim bıraktığımız bayrağı devralıp, ileri safhalara taşımaları. Bu eğitimle onlara yeni bir yön vermeye çalışacağız” dedi.

Düzenlenen eğitim programı, minik öğrenciler ve velileri tarafından ilgiyle takip edildi.