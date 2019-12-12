Çanakkaleli öğrenciler Portekiz yolunda

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Avrupa Birliği Erasmus+ Projeleri Koordinatörü Ömer Namlıca, Matematik Öğretmeni Erman Karakaş ve 8 öğrenci Portekiz'e gitmeye hazırlanıyor.

14-21 Aralık tarihi arasında gerçekleşecek olan etkinlik hakkında bilgi veren Koordinatör Ömer Namlıca, "2019 eğitim- öğretim yılında başlayan 'Students Exploring Non-Formal Education to Become Aware European Citizens' (SENEBAC) yani 'Öğrenciler Müfredat Dışı Eğitimi Keşfederek Bilinçli Avrupa Vatandaşı Oluyor' projemiz kapsamında Portekiz'in Barcelos şehrindeki ortağımızı ziyaret edeceğiz. Projemizin diğer ortakları, Polonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Portekiz'dir. Proje kapsamında Porto Üniversitesi ve Coimbra Üniversiteleri ziyaret edilecektir. Öğrencilerimiz, Avrupa'da eğitim temalı görevler kapsamında Edinburgh Üniversitesi'nde eğitim başlıklı sunumu gerçekleştireceklerdir. Bir sonraki proje ziyaretlerimiz sırasıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Polonya olacaktır. Proje kapanışı okulumuzdaki etkinliklerle yapılacaktır" ifadelerini kullandı.