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Çanakkaleli öğrenciler yara ve yanık izlerini hızla geçiren organik krem üretti

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yara ve yanık izlerini hızla geçiren organik krem üretildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yara ve yanık izlerini hızla geçiren organik krem üretildi.


İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliği ile büyük bir başarıya imza attı. Sarı kantaron bitkisinden HYpericum perforatum elde edilen yağlardan çeşitli kremlerin elde edilmesi projesi kapsamında öğrenciler yan etkisi olmayan, yara ve yanık izlerini hızlıca geçiren bir krem üretti. Biyoloji Öğretmeni Gülcan Tülü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada projeyi başarılı bir şekilde tamamlamamın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Öğrencilerimiz Ali Kerem Arabacı, Doğukan Can ve Görkem Kurt, yaptıkları çalışmalar ile yara ve yanık izlerini hızlıca geçiren yan etkisi yok diyebileceğimiz kadar az olan organik kremler elde ettiler. Projede görev alan öğrencilerimizin başarılarının devamını dilerim. Ayrıca Okul Müdürümüz Hayri Ulutaş'a desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

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