Çanakkaleli ortaokul öğrencisi Türkiye birincisi oldu

Çanakkale'nin Biga Hamdibey Ortaokulu'nda okuyan Azzar Selim, Bilim Olimpiyatlarında Türkiye birincisi oldu.

Kanguru Ulusal Bilim Olimpiyatları Fen bilimleri alanında Biga Hamdibey Ortaokulu öğrencisi Azzar Selim, Türkiye birincisi oldu. Müdür Bilen, Fen Bilimleri öğretmeni Aysel Saran Uçar ve Okul Müdürü Nail Şevik ile birlikte makamında kabul ettiği öğrenci Azzar Selim'i tebrik etti. Öğrenci Azzar Selim yaptığı açıklamasında, "Çok soru çözdüm yanlışlarıma göre hangi konularda eksiğim var hangilerinde yok ona baktım. Daha sonra eksik olan konulardan konu tekrarı yaptım. Tekrar testler çözdüm. Kendime göre yeterli sayıda soru çözdüm. Günde düzenli olarak 2 saat çalıştım" dedi.

Danışman öğretmeni Aysel Saran Uçar, ise "Kanguru Ulusal Bilim Olimpiyatları Fen Bilimleri alanında ülke genelinde yüzde 3' lük dilime girerek 7 öğrencimiz Türkiye finallerine kaldı. Finallerde 6'ncı sınıf öğrencimiz Azzar Selim, Türkiye birincisi oldu. 3 öğrencimiz de finalleri 1 yanlış ile tamamladı. Bu yıl Fen bilimleri alanında ilk kez yapılan yarışmada öğrencimiz Azzar, 2 bin 38 kişinin katıldığı ilk sınavı tam yaparak başarıyla tamamladı. Final sınavlarına hak kazandı. Final sınavında ise 229 kişi arasından tam yaparak olimpiyatı Türkiye 1'incisi olarak tamamladı" dedi.