Çanakkaleli pazarcı, geliri depremzedelere bağışladı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde pazarcılık yapan Mehmet-Leyla Kalkan çifti, açtıkları meyve tezgahından tüm gün boyunca elde edecekleri geliri Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlayacaklarını duyurdu.

Elazığ ve Malatya'daki büyük depremin ardından bölgede yaralar sarılmaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanından yardımların yağdığı depremzedeler için dikkat çeken bir çalışmaya da Çanakkale'nin Biga ilçesinde pazarcılık yapan Mehmet-Leyla Kalkan çifti imza attı. Biga'daki çarşamba pazarında "Bu tezgahın bugünkü geliri depremzedelere bağışlanacaktır" yazılı branda afişiyle tezgah açan ve gün boyunca elde edilecek olan tüm gelirleri deprem bölgesine bağışlayacaklarını duyuran çift, depremzedelere ellerinden geldiği kadar destek olmak istediklerini dile getirdiler.

“Bugün onlara ise yarın bize olabilir”

Eşiyle birlikte pazarcılık yapan Leyla Kalkan, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa dileyerek başladığı konuşmasında, “Öncelikle Malatya'da ve Elazığ'da yaşanan deprem dolayısıyla herkese geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyoruz. Bugün onlara ise yarın bize olabilir. Bu yüzden biz de eşimle bugün elde ettiğimiz gelirin hepsini kardeşlerimize gönderiyoruz. Allah bir daha böyle afetler vermesin" dedi.