Çanakkalelilerin kalbi emin ellerde

80 yaşındaki Mehmet Cantürk, kalp krizi teşhisi ile Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine nakledildi. Kardiyoloji hekimleri tarafından acil olarak koroner anjiyografi yapılan hasta, koroner damarlarında ciddi darlıklar saptanması üzerine operasyon hazırlığı için kalp ve damar cerrahisi yoğun bakımına alındı. Hastanın anjiografisinde tıkalı olan damarların çok ciddi olduğunu tespit eden Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Buğra Destan, geciktirilmeden ameliyata alınması kararını verdi. Ameliyat hazırlıkları tamamlanan hasta, Op. Dr. Buğra Destan ve Op. Dr. Kıvanç Bayatlı tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından 2 gün yoğun bakım ünitesinde takibi yapılan hasta daha sonra servise alındı.

Kalp cerrahisi doktorları, Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi olarak kalp cerrahisi ameliyatlarının kesintisiz olarak yapılacağını, bu sayede Çanakkale halkının kalplerinin artık güvenli ellerde olduğunu ifade ettiler.

Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aramıza katılan yeni hekimlerimiz ile KVC ekibimizde 3 uzman hekim, 2 perfüzyonist, 5 ameliyathane hemşiresi, 15 KVC yoğun bakım hemşiresi, 12 klinik hemşiresi ve yardımcı personelimiz ile her geçen gün yeni teknolojik imkanları kullanarak kalp damar cerrahisi alanında daha geniş hasta kitlesine daha iyi koşullarda hizmet vermeyi amaçlıyoruz" dedi.