Çanakkale'nin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.

Çanakkale genelinde etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çan ve Yenice ilçelerinde dünden bu yana etkili olan kar yağışı sebebiyle bugün okulların 1 günlüğüne tatil edildiği açıklandı.

Dün de Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeeada ilçelerindeki tüm okullar poyraz fırtınası sebebiyle tatil edilmişti.