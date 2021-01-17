Çanakkale'nin ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Çanakkale'de dün öğleden sonra yağmaya başlayan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu. Yenice ve Çan ilçeleri gibi bölgelerde yer alan yerleşim yerleri yağışların da etkisiyle beyaza büründü. O anlar da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çanakkale- Çan karayolu arasında bulunan Kirazlı köyü Balaban mevkii de beyaz örtüsünü giydi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle karayolunda araç trafiği görülmedi. Çanakkale Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, belli aralıklarla kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Çanakkale'nin birçok ilçesinde etkili olan kar yağışı kent merkezinde görülmedi. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, olası bir duruma karşı teyakkuzda bekliyor.

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Öte yandan, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don uyarısında bulunuldu. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada; “Çanakkale il genelinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra il genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği, doğu ilçelerinde (Biga, Çan, Yenice ve Bayramiç) kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.