Çanakkale'nin simgelerini yaprağa işledi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyünde yaşayan Hülya Kalaycı Unutur, Hollanda'dan ithal ettiği ve 2 yıl boyunca özel bir sistemle kuruttuğu difenbahya bitkisi yapraklarına Çanakkale'nin simgelerini işledi. Sanatsal çalışmada Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Türk askerlerinin anısına yaptırılan Şehitler Abidesi, top mermisiyle Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı ile 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı bulunuyor.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Çini Bölümü mezunu olan 2 çocuk annesi Hülya Kalaycı Unutur (49), yaprak çalışmasına 1999 yılında İstanbul'da başladı. Unutur, 2009 yılında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü Assos'ta açtığı atölyede 13 yıldır çalışmalarına devam ediyor. Hülya Kalaycı Unutur, 23 yıldır Hollanda'dan ithal ettiği ve 2 yıl boyunca özel bir sistemle kuruttuğu difenbahya bitkisi yapraklarına 22 ayar altın kullanarak çeşitli eserler çiziyor. Bugüne kadar yapraklar üzerine yüzlerce eser çizen Unutur, Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Türk askerlerinin anısına yaptırılan Şehitler Abidesi, sırtlayarak kaldırdığı top mermisiyle Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı, 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nı yaklaşık 3 ayda altın ile kendi özel boya karışımı ve ışık görmeden özel bir yöntemle 2 yıl boyunca kuruttuğu difenbahya bitkisi yaprağı üzerine resmetti.

Difenbahya yaprağında minyatür sanatı üzerine çalıştığını belirten Hülya Kalaycı Unutur, Hollanda'dan getirttiği difenbahya yaprağını 2 yıl özel kuruma aşamasından sonra kullandığını söyledi. Çanakkale'nin antik dönemini ve antik dönemden sonraki gelen dönemi işlediğini belirten Unutur, sözlerine şöyle devam etti:

“Çalışmalarda Assos Ören Yeri'ni, Çanakkale Savaşları'yla alakalı olarak Şehitler Abidesi ve Seyit Onbaşı'yı işliyorum. Çalışmaya göre süresi değişiyor. Önce tasarım aşamasını yapıyorum, sonra boyayarak ürünü ortaya çıkarıyorum. Bu yaklaşık 2-3 ayımı alıyor. Kendi karışımlarımı ve kendi renklerimi kullanıyorum. Çalışmalarda 22 ayar altın kullanıyorum. Bu yaprak yumuşak bir yapıya sahip, yaprakta damar da çok az. Pürüzsüz bir yapıya sahip olduğu için boyamak daha kolay oluyor. O yüzden difenbahya yaprağını tercih ediyorum.”

Yurt dışından talep görüyor

Yurt içinde bütün illerden yerli turistlerin atölyesindeki eserleri görmeye geldiğini kaydeden Unutur, yurt dışından Almanya, Amerika, Fransa, Japonya, İsrail, Avusturalya ve Yeni Zelanda'dan gelen yabancı turistlerin eserleri incelediğini ve sipariş verdiğini sözlerine ekledi.