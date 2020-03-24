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Çanakkale'ye 9 yeni tabip

Çanakkale’ye 5 tabip ve 4 uzman tabip tayin edildi.

Çanakkale'ye 5 tabip ve 4 uzman tabip tayin edildi. Atanan doktorların 8 ilçe devlet hastanesinde hizmet vereceğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Çanakkaleli hemşehrilerimizin beklediği, sağlık hizmeti ihtiyaçlarının giderileceği alanlarda doktorlarımızın ataması yapıldı. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.


Konuyla alakalı yazılı bir açıklama yapan Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Ülkemizin mücadele verdiği salgın hastalık karşısında Çanakkale'mizin daha iyi hizmet alması için devlet hastanelerimizin kadro ihtiyaçlarına göre atamalar yapıldı. Bayramiç, Ezine, Yenice, Gelibolu, Gökçeada, Eceabat, Çan, Biga devlet hastanelerimizin, 5 tabip, aile hekimi, anestezi ve reanimasyon, çocuk sağlığı ve hastalıkları, ruh sağlığı ve hastalıkları gibi branşlarda uzman tabip ihtiyaçları giderildi. Özellikle Gökçeada'mızda uzun zamandır beklenen çocuk doktorunun göreve başlaması bizler için sevindirici. Atamaların şehrimize hayırlı olmasını dilerim. Hastanelerimizin ihtiyaç duyduğu branşlarda atamalar devam edecek” diye konuştu.

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