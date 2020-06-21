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Çanakkale'ye bilye büyüklüğünde dolu yağdı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde sağanak yağmur ile yağan bilye büyüklüğündeki dolu yağışı etkili oldu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağanak yağmur ile yağan bilye büyüklüğündeki dolu yağışı etkili oldu.


Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bugün 15.30 sıralarında başlayan şiddetli yağış yerini doluya bıraktı. Bilye büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolunun meyve bahçelerine de zarar verdiğini söyleyen Ferit Uyar, “Şiddetli yağmurla birlikte bilye büyüklüğünde yağan dolu meyve bahçelerine ve araçlara zarar verdi” dedi.


Kısa süreli etkili olan dolu yağışı yerini yağmura bıraktı.

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