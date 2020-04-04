İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'ye otobüs ve minibüs girişleri durduruldu

Çanakkale’de, korona (Covid-19) virüsü tedbirleri kapsamında il merkezine ilçelerden otobüs ve minibüslerin girişleri durduruldu.

Çanakkale'de, korona (Covid-19) virüsü tedbirleri kapsamında il merkezine ilçelerden otobüs ve minibüslerin girişleri durduruldu.


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlar doğrultusunda kent merkezine ilçe ve köylerden otobüs ve minibüs girişleri durduruldu. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar ise şöyle; “Ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerle; il merkezinden ilçelere, beldelere ve köylere, ilçeler, beldeler ve köylerden il merkezine, ilçelerden beldelere ve köylere, belde ve köylerden ilçe merkezlerine, beldelerden köylere ve köylerden beldelere gerçekleştirilen her türlü toplu taşıma faaliyetlerinin (personel ve işçi servisleri ile Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine yapılan il içi yolcu taşımacılığı hariç) 15 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına, belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.