“Çanakkale'ye vefa borcumuz var, Gider'i destekleyeceğiz”

Ak Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider'e destekler artıyor. Son olarak, daha önce İyi Parti çatısı altında görev alan Adnan Mecu, ekibiyle birlikte belediye başkanlığı seçimlerinde Ayhan Gider'e destek vereceklerini açıkladı.

“İnanıyoruz ki destekler çığ gibi büyüyecek”

Balıkçı 286 restoranda düzenlenen kahvaltı programında Adnan Mecu ve ekibi ile birlikte yaklaşık 350 kişi katıldı. Eşi Ayşe Gider'le birlikte salona gelen AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, katılımcılarla tek tek görüştü. Samimi bir havada geçen etkinliğin ardından bir açıklama yapan Belediye Başkan adayı Ayhan Gider, “Daha önce çeşitli partilerde siyaset yapmış ve görev yapmış arkadaşların daveti üzerine buradayım. Bu davetin amacı, önümüzdeki belediye seçimlerinde bize desteklerini bildirmeleriydi. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü bu Çanakkale'de sağduyunun sesidir. İnsanların artık Çanakkale'ye hizmeti istediklerinin göstergesidir. Siyaset yapan her insan, etrafından aldığı işaretlerle hareket eder. Arkadaşlarımız da etraflarından böyle talepler almışlar. Kendi aralarında oturup değerlendirmişler ve bize destek olmaya karar vermişler. Biz inanıyoruz ki bu destekler çığ gibi büyüyecek. Bu dönem Çanakkale'yi hizmet belediyeciliğiyle, halkın milletin belediyeciliğiyle tanıştıracağız” dedi.

“Her konuda destekleyeceğiz”

Seçimlerde Gider'i destekleyeceklerini açıklayan Adnan Mecu, “Adı çok büyük, fakat yönetenlerin ilgisizliğinden dolayı kimsesiz kalmış Çanakkale: Sana vefa borcumuz var. İçinde yaşattığın tarihi ve doğayı bozmadan, seni dünyaya örnek bir şehir yapma arzumuz ile bu yolda çalışarak hak ettiğin değeri ve önemi sana kazandırmak istiyoruz. Hepimizin bildiği üzere Çanakkale maalesef birçok sorunu bünyesinde barındırıyor, yaşadığımız sıkıntılar günlük hayatımızda da hissediliyor. Yerel yönetim tarafından bir çözüm üretilmediği gibi büyüyen Çanakkale gün be gün daha büyük sıkıntılara gebe kalıyor. Bizim arzumuz: Çanakkale'mizin daha yaşanılabilir bir kent olmasıdır. Partizan tavırların tavan yaptığı, hizmete hasret kalmış bir Çanakkale var an itibari ile önümüzde. Kısır döngülere hapsolmuş, ahbap çavuş ilişkisi dışına çıkmayan bu yönetim, net olarak görünüyor ki Çanakkale'ye ihanet etmektedir. Bizler Çanakkale'miz için yapılabilecekler konusunda bir çok istişarede bulunmuş bir ekip olarak, yerel seçim bünyesinde partizan tavırlardan arınmış, gerçekten halkına müreffeh bir hayat sunmak için yola koyulmuş bir oluşumun içerisinde yer almaya karar vermiş bulunuyoruz. Siyaset birlikteliğimizi oluşturduğumuz arkadaşlarımızla bu konuları değerlendirdiğimizde mevcut yerel yönetimin değişmesi ve bunun için bizimle aynı arzuları taşıyan her arkadaşımız ile gerekli siyasal çalışmayı yapmamız gerektiği hususunda fikir birlikteliği sağladık. Sonuç olarak önümüzdeki yerel seçimlerde Belediye Başkanı Adaylığı sürecinde Sayın Ayhan Gider beyle çalışarak her konuda kendisini destekleme kararı aldığımızı bildirmek isteriz. Yolumuz çetin, yolumuz engebeli, bunları bir bir aşarak Çanakkale'mizin kaderini değiştirmek istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bu güne kadar çok şeyi başardık. Allah'ın izniyle bunu da başaracağız” diye konuştu.