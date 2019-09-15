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Çanakkale'ye yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre; önümüzdeki hafta Çanakkale’nin iç kesimlerinde yağmur yağması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre; önümüzdeki hafta Çanakkale'nin iç kesimlerinde yağmur yağması bekleniyor.


Son tahminlere göre; 20 Eylül Cuma günü Çanakkale'nin iç kesimlerine yağmur yağması beklenirken, sıcaklıkların ise 1 ile 4 derece arası düşmesi öngörülüyor. Yine aynı gün rüzgarın kuvvetli eseceği ve kısa süreli fırtınanın da görülebileceği öğrenildi.

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