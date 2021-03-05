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Çanakkale'ye yılın ilk leyleği geldi

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde, köylüler tarafından 5 sene önce 6 metre yüksekliğe özel olarak yapılan leylek yuvasına yılın ilk leyleği geldi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde, köylüler tarafından 5 sene önce 6 metre yüksekliğe özel olarak yapılan leylek yuvasına yılın ilk leyleği geldi.


Baharın gelmesini müjdeleyen göçmen kuşlardan olan leyleğin bu yıl ilk kez Büyükpaşa köyü semalarında gözükmesi vatandaşları da sevindirdi. Köylülerden Birol Demir, yılın ilk leyleğini gördükleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Baharın müjdecisi leylekler geldi. Bugün onların ilk günü. Bizim evden onların yuvası görüldüğü için onları sabah akşam takip ediyoruz. Bu da bize çok huzur veriyor” dedi.

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