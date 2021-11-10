İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çan'da 09.05'te hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiğinde Çan'da hayat durdu.


İlçe merkezinde Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve siyasi partilerin Atatürk Anıtına çelenk sunma törenin ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalması ile birlikte İstiklal Marşı okundu. Ardından vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Çan'da adeta hayat dururken bir vatandaş İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.