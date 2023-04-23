Çan'da 23 Nisan Bayramı Kutlandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Çan Atatürk Şehir meydanında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Çelenk sunma töreninin ardından Çan Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen kutlama programına geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla program başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in mesajının okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır günün anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştirdi. Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı yöresel halk oyunları ve dans gösterileri izlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde derece giren öğrencilerin ödüllerini almasıyla program son buldu.