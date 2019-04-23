Çan'da 23 Nisan kutlamaları

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenlerle kutlandı.

Çan'daki törenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan'ın Atatürk Şehir Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, Saygı Duruşu'nda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Buradaki törenin ardından 75. Yıl Murat Köse İlkokulundaki törene geçildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Özkan'ın Günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Çan İlçe genelindeki okullarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi. Daha sonra 75. Yıl Murat Köse İlkokulu'nun hazırladığı gösteriler izlendi.

Törene Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İl Genel Meclis Üyeleri Ömer Şahin ve Erdal Güler'in yanı sıra STK'lı yöneticiler ve öğrenci velileri katıldı.

Gösterilerin ardından okul bahçesinde hazırlanan resim sergisi açıldı.