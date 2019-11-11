Çan'da 25 bin fidan toprakla buluştu

11'de 11 milyon fidan dikiliyor kampanyasında Çanakkale'nin Çan İlçesinde 200 dönüm arazi üzerine 25 bin fidan toprak ile buluştu.

Çan İlçesinde Mallı köy altında bulunan Çan Linyit işletmeleri eski toprak döküm sahasında Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Levent Çalış, Protokol üyeleri, Çan halkı ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikimi öncesi İlçe Orman işletme Müdürü Mehmet Akkan fidanların dikimi ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. Daha sonra saatler 11.11'i gösterdiğinde ise tüm katılımcılar fidanları toprak ile buluşturdular. Orman işletme Müdürlüğü tarafından katılımcılara kumanya olarak meyve suyu ve sandoviç ikram edildi. Yapılan dua ile fidan dikimi son buldu.