Çan'da Ahlatlıburun köy muhtarlığından iftar yemeği

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyü Muhtarı Hasan Kıyıcıoğlu, birlik beraberlik ve kaynaşma adına köy halkına ve misafirlere iftar yemeği verdi.

Ahlatlıburun köyü düğün salonunda verilen iftar yemeğine Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Murat Okan ve Ömer Şahin, CHP İl Genel Meclis üyesi Erdal Güler, AK Parti Çan İlçe Başkanı Orhan Aslan, MHP İlçe Başkanı Fevzi Karakaya, CHP ilçe Başkanı Atilla Erbil, STK Başkan ve yöneticileri , köy muhtarlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Köy Muhtarı Hasan Kıyıcıoğlu, "İlk dönem kazandığım muhtarlığımda beraberlik ve dayanışmayı arttırmak amacıyla düzenlediğimiz iftar yemeğimizde köylülerimiz dışarıdan gelen misafirlerimizle yaptıkları sıcak ve samimi sohbetler kaynaşmanın en güzel göstergesi oldu. Mübarek Ramazan ayında köylümüz ve misafirlerimizle birlikte samimi bir ortamda oruçlarımızı açmamız tarif edilemez bir mutluluk. Davetimize katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm halkımıza teşekkür ediyor, Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum " dedi.