Çan'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

İstiklal mahallesi, Atatürk caddesi ve Merdivenli sokak mevkinde süren çalışmaları Çan Belediye Başkanı Bülent Öz yakından inceleyerek, ‘'İşimiz gücümüz Çan diyerek çıktığımız bu yolda, şehrimizin cadde ve sokaklarını alt ve üst yapısı ile güzelleştirmeye devam ediyoruz. Kalıcı ve sağlam alt-üst yapının hizmete sunulmasını hedefleyen anlayışımız ile şehrimizin estetiğine ve gelişimine katkı sunacak çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz'' dedi.