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Çan'da balık ölümleri yaşanıyor

ÇANAKKALE (İHA) – Çanakkale’nın Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü kenarından geçen Kocabaş Çayı’nda yüzlerce balık ölüsü karaya vurdu.

ÇANAKKALE (İHA) – Çanakkale'nın Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü kenarından geçen Kocabaş Çayı'nda yüzlerce balık ölüsü karaya vurdu.


Koyunlarını sulamak için akşam saatlerinde Büyükpaşa köyü köprüsünün 500 metre altına gelen Zeki Yiğit, çay kenarında ölü balıkları fark etti. Yiğit, çay kenarında yüzlerce küçük balığın öldüğünü büyük balıklarında can çekiştiğini gördü. Her yıl bu zamanlar çay yatağında balık ölümlerinin yaşandığını dile getiren Zeki Yiğit, “Yetkililer biran önce bu balık ölümlerine bir çözüm getirmesi lazım bu çay yatağından koyunlarımızı büyük baş hayvanlarımızı suluyoruz. Olası zehirli atık olması durumunda bu çay yatağından suladığımız hayvanlarımız da telef olabilirler. Yetkililerin biran önce bu duruma bir çare bulmasını istiyorum” dedi.

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