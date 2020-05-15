Çan'da berber ve kuaförlere korona testi

Çan'da, İçişleri Bakanlığı kararı tarafından 11 Mayıs 2020'de yeniden hizmete açılan berber ve kuaför çalışanlarına korona virüs tedbirleri kapsamında Covid-19 testi yapıldı.

Çan Esnaf ve Sanatkarlar odası önderliğinde, Çan'da bulunan 26 bayan kuaförüne ve 60 erkek berberine Covid-19 testi yapıldı. Çan Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Emin Görgün, berber ve kuaförlere yapılan Covid-19 testinin hem kendi sağlıkları hem de vatandaşların sağlığı açısından faydalı olacağını söyledi.