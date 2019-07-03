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Çan'da çevre temizliği

Çan Belediyesi ve Çan Çevre Derneği, gönüllülerle birlikte çevre temizliği yaptı.


Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ve Çan çevre Derneği Başkanı Hamza Yıldız'ın önderliğinde ilçenin Hacılar altı piknik yeri ile Garip Analar Yurdu temizlendi. Piknikçilerin bıraktığı atıklar çevre gönüllüleri tarafından toplandı. Belediye Başkanı Bülent Öz, “Bugün Çevre Derneğimiz ve çevre gönüllüleriyle beraber temiz çevre ilkesiyle çıktığımız bu yolda piknikçilerimizin atıklarını topladık. Toplumun birlikte yaşadığı alanları duyarsızca kirletenlerin arkasından toplanan bu çöpler piknikçilerimiz tarafından pikniği bittiğinde bir poşete toplanarak çöp alanlarına atılmış olsa çevremiz hem daha temiz hem de çevreye duyarlı bu vatandaşlarımız rahat edeceklerdir” dedi.

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