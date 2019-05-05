Çan'da çocuk istismarına karşı yürüyüş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Beşiktaşlılar Derneği ve Çan Üni. Kartalları, çocuk istismarını protesto etmek için Atatürk Şehir Meydanı'nda toplandı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ''Çocuk İstismarı'' ile ilgili konuşma yapan Çan Beşiktaşlılar Derneğini temsilen Doğukan Oraloğlu, ''Çocuğun bir yetişkin tarafından, rıza gösterme kapasitesi olmadığı, anlamadığı, kabul etmediği, gelişimsel olarak hazır olmadığı bir cinsel aktiviteye zorlanmasının yanında, cinsel içerikli konuşmalar ve her türlü şakalaşmalar da cinsel istismardır. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi de bir cinsel istismardır. Tüm bunları uygulamak kadar, buna şahitlik edip sessiz kalmakta bir suçtur. İşte bugün bu yüzden buradayız” dedi.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ise, " Beşiktaşlılar Derneğinin bu etkinliğine, çocuk İstismarına karşı yapılan yürüyüşüne, buna dikkat çekmek için yapılan bu protesto etkinliğini gerçekleştirmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı anlamak, dinlemek ve onları korumak zorundayız. Dolayısıyla bu farkındalık yürüyüşü çok önemli. Konuyla ilgili dikkat çekmek adına, kamuoyuna duyurmak adına bu eylemleri, bu etkinlikleri sık sık yapmak durumundayız. Bu anlamda Çan Beşiktaşlılar Derneğine ve siz değerli vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından gurup Atatürk Şehir Meydanı'ndan hareket ederek ilçe merkezinde sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptılar.

Atatürk Şehir Meydanında gerçekleştirilen protestoya Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, CHP il Genel Meclis Üyesi Erdal Güler, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Arslan, MHP İlçe Başkanı Fevzi Karakaya, STK Başkan ve Yöneticileri, Çan Ülkü Ocakları, Çan Beşiktaşlılar Derneği, Çan Üni. Kartalları ve çok sayıda vatandaş kaldı.