Çan'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Çan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde rutin olarak gerçekleştirdikleri dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Korona virüs salgının gündeme geldiği ilk günden itibaren her bir birimi ile etkin bir çalışma yürüten Çan Belediyesi, artan kovid-19 vakaları sonucunda ilçedeki sosyal alanları ve iş yerlerini dezenfekte etme çalışmalarını sürdürüyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz çalışmalar hakkında, ‘'Halkımızın sağlığını ön planda tutarak, sosyal alanlarımız ile birlikte esnaflarımızın talepleri doğrultusunda iş yerlerinin dezenfekte edilmesini sağlıyoruz. Ekiplerimiz ilçemizde düzenli olarak ilaçlama faaliyetlerini yerine getiriyor'' dedi.