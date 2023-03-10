Çan'da din görevlilerinden depremzedelere bağış

Çanakkale'nin Çan ilçesinde din görevlileri depremden etkilenen vatandaşlar için bağış topladı.

Çan İlçe Müftülüğü din görevlileri depremzede ailelerin yaralarını sarmak adına Hatay ilinin Hassa ilçesinde manevi hizmetin yanı sıra bağışlarıyla da destek oldular. Çan İlçe Müftülüğüne bağlı 100'e yakın personel Şubat ayı maaşlarından 126 bin 900 TL TDV aracılığıyla deprem bölgesine bağışladı. Ayrıca Çan İlçe Müftülüğü öncülüğünde 728 bin TL zekat, 79 bin 700 TL fitre, 215 bin TL bağış ve Cuma namazında ilçe merkezi ve köy camilerinde 390 bin TL olmak üzeri toplamda 1 milyon 540 bin TL bağışlandı.