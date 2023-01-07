Çan'da ev yangını büyümeden söndürüldü

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Evde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesi Terzialan Beldesi Çakmakçayır Mahallesi Körkuyu Sokak'ta Naci Sezen'e ait evde saat 20.30 sıralarında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Vatandaşlar durumu itfaiye ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, yanan evde maddi hasar oluştu.

Çan İlçe Jandarma Komutanlığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.