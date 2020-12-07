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Çan'da evi yanan vatandaşa konteynır kuruldu

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde evi yanan M.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde evi yanan M. Durmaz adlı vatandaşa konteynır kuruldu.


Yangın sonrasında, M. Durmaz'a Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 11.000 TL nakit yardım yapıldı ve Ayvacık İlçesi Yukarı köyden geçici olarak barınma ihtiyacının sağlanması amacıyla konteynır tahsis edildi. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal tarafından konteynır için uygun ortam ve temel sağlanarak M. Durmaz'a teslim edildi.

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