Çan'da fırtına nedeniyle ağaç dalı yüksek gerilim hattı üstüne devrildi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde fırtına nedeniyle Küçükpaşa köyü ile Büyükpaşa köyü arasında bulunan yüksek gerilim hattının üzerine kavak ağacı dalları devrildi.

Çan'da meteorolojinin günler öncesinden uyarıda bulunduğu fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Küçükpaşa ile Büyükpaşa köyü arasında bulunan yüksek gerilim hattının üzerine saat 12.00 sıralarında kavak ağacı dalı devrildi. Küçükpaşa köyünde elektrikler kesilirken, vatandaşların haber vermesinin ardından UEDAŞ ekipleri arızayı gidermek için onarıma başladı.

Arızanın giderilmesinin ardından köye elektrik verildi.