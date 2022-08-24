İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çan'da fırtına ve yağış hayatı böyle felç etti

Çanakkale’nin Çan ve Biga ilçelerinin arasında bulunan kırsal yerleşim yerlerinde yağış ve fırtına kendini hissettirdi.

Çanakkale'nin Çan ve Biga ilçelerinin arasında bulunan kırsal yerleşim yerlerinde yağış ve fırtına kendini hissettirdi. Yağmur suları rüzgarla birleşince korku dolu saniyeler yaşattı.


Çanakkale'nin Çan ve Biga ilçeleri arasında bulunan kırsal yerleşim yerlerinde sağanak yağmur, fırtına ve kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. 1 dakika süren dolu yağışı ve ardından bastıran sağanak vatandaşlara da korku dolu anlar yaşattı. O anları ise vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti.


Yağışın bölgede bugünde etkili olması bekleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.