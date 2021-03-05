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Çan'da güvenli ve sağlam temellere dayalı inşaat dönemi başladı

Çanakkele’nin Çan ilçesinde 2 yıldır süren imar değişikliği tamamlanarak inşaat faaliyetlerine başlanıldı.

Çanakkele'nin Çan ilçesinde 2 yıldır süren imar değişikliği tamamlanarak inşaat faaliyetlerine başlanıldı.


Çan belediye Başkanı Bülent Öz, “ yaptığı açıklamada ilçemiz İki fay hattı üzerinde yer alan ve deprem tehlikesi altında bulunan ilçe, daha sağlıklı ve daha güvenli yapılaşmanın sağlanması için başladığımız çalışmalar neticesinde imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları tamamlanmıştır. Bu çerçevede uzun süredir kısıtlanan ve ilgili maddenin belediye meclisinde de kabul edilmesinin ardından ilçemizde inşat faaliyetler başlatılmış bulunmaktadır. Güven ve sağlıkla huzurlu bir Çan için emin adımlar atıyoruz” dedi.

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