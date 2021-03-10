İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çan'da haftalık tematik denetimler devam ediyor

Çanakkale’nin Çan ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan ‘haftalık tematik denetimler’ sürüyor.

Çanakkale'nin Çan ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan ‘haftalık tematik denetimler' sürüyor.


Kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte haftalık tematik denetim süreci başladı. Çan İlçe Jandarma ekipleri ilçeye bağlı köylerde bulunan market, lokanta, yeme içme yerleri gibi umuma açık mekanları denetledi. İlçe merkezinde ise okullar denetlenerek kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte başlayan yüz yüze eğitim sürecindeki maske, mesafe ve hijyen şartları kontrol edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.