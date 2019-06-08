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Çan'da haşereyle mücadele

Çan Belediyesi haşerelerle mücadeleye devam ediyor.


Sıcakların aşırı artması ile birlikte Çan Belediyesi sineklerle ve diğer haşerelerle mücadele çalışmasını sürdürüyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte ekiplerimiz ilk olarak Kocabaş çayı kenarı ve dere yataklarını ilaçlayarak larva dönemindeki ilaçlama sayesinde sinekler uçkuna gelmeden öldüler. Bu sayede ilçede sivri sinek oldukça azaldı. Çan Belediyesi olarak halk sağlığını tehdit eden zararlılarla mücadeleye devam ediyoruz. Ekiplerimiz ilaçlama çalışmalarını yaz ayı boyunca sürdürecektir. Tüm vatandaşlarımızın huzur içinde bir yaz dönemi geçirmeleri açısından haşerelerin yoğun olarak bulunduğu bölgeler de çalışmalarımız devam ediyor. Hemşerilerimizin park bahçe gibi ortak yaşam alanlarında rahatça oturabilmeleri bizim için çok önemli. Bu sebeple; Belediyemiz halk ve çevre sağlığını korumak için hizmetlerine ara vermeden devam etmektedir” dedi.

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