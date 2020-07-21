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Çan'da intihar girişimi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde yıkımı devam eden binanın en üst katına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yıkımı devam eden binanın en üst katına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.


Olay saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişinin yıkım halindeki binanın üst katına çıkarak intihar girişiminde bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu A.S. adlı kişiyi ikna ederek aşağıya indirmeyi başardı. Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen A.S, gazetecilere tepki gösterdi.

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