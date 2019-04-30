Çan'da ''İyiliğin Gücü'' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Hacı Fatma Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı öğretmenlerinden Emine Akakıncı Alp ve bölüm öğrencilerinin hazırlamış olduğu ''İyiliğin Gücü'' adlı oyun Çan Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Çan Hacı Fatma Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı 10 ve 11.sınıf öğrencilerin hazırlamış olduğu çocuk tiyatrosuna Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz, Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ve Çan İlçe merkezinde bulunan anasınıfı ve 1.sınıf öğrencileri katıldı.