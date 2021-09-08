Çan'da kaçak içki operasyonu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 100 adet kaçak viski ele geçirildi.

Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin Karşıyaka Mahallesinde şüpheli görülen araç durduruldu. O.A.Ö. isimli şahsa ait 17 ABN 171 plakalı araçta yapılan aramada CHIVAS REGAL ibareli birer litrelik 100 adet kaçak viski ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, konuyla ilgili adlî işlem başlatıldı.