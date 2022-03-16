İhlas Haber Ajansı

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Çan'da kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.



Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kocayayla köyü Mağratepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptığı operasyon sonucu O.D., A.D., Y.D., O.D. ve Y.G.'yi, Tümülüs içerisinde barut ve anfo ile patlatmak suretiyle izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada 1 jeneratör, 1 matkap, 21 adet dinamit lokumu, 13 metre dinamit için elektrik kablosu, 4 adet fünye patlatma pili ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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