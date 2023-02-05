Çan'da kar yağışı etkili oluyor

Çanakkale'nin Çan ilçesinde öğleden sonra başlayan kar yağışı şehir içinde etkili oldu.

İlçe merkezindeki yeşil alanlar kar nedeniyle beyaza bürünürken, ilçenin hareketli olmayan mahalle aralarında da sürücüler zor anlar yaşadı. Çan Belediyesi ekipleri, sürücülerin güçlük yaşamaması için ana arterlerde buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına başladı. Çan Belediye Başkanvekili Harun Aslan, belediye personeliyle birlikte sahaya çıkarak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışmaları yoğun şekilde sürdürdü. Başkanvekili Aslan, Meteoroloji'nin günler öncesi yağış uyarını dikkate aldıkları bu süreçte Çan Belediyesi olarak kar yağışı öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. Aslan, "Çan Belediyesi ekipleri yağışın ardından saha çalışmalarına başlamıştır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için personelimiz aralıksız olarak saha çalışmalarına devam etmektedir. Bizler de çalışmaları yerinde takip ediyoruz” dedi.