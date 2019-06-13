Çan'da Korolar Şenliği

Çan Kaymakamlığı ve Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ikincisi düzenlenen Korolar Şenliği Termal Park Antik Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Çan Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, "Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz etkinliğe katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu gece için genç kardeşlerimiz çok çalıştılar emek harcadılar. Emeği geçen başta koro şefleri öğretmenlerimize ve geceyi en kıymetli hale getiren öğrencilerime çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ise, "İlçede güzel bir akşamı yaşıyoruz. Tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik ediyorum. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel eserler seslendirdiler. Siz değerli hemşehrilerime geldiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ise yaptığı konuşmasında, "Geçlerimiz değerli sanatçılarımız bize çok özel bir gece yaşattılar. Şehirlerde müzik çalınıyorsa bu şehrin güzelliğidir. Çan'daki bu öğrencilerimizi de kutluyorum. Tüm öğrenci velilerimize, öğretmenlerimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız gençler" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ortaokul ve liselerden oluşan korolar sıra ile sahne alarak katılımcılara güzel bir gece yaşattı. Korolar Şenliği programına Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Jandarma komutanı Yzb Cengiz Mete Yavuz, Çan Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, okul müdür ve idarecileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programın ardından koro şeflerine plaket verildi.