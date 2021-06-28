Çan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Çan Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında, 2020 yılı faaliyet raporu ve 2020 yılı gelir ve gider kesin hesapları görüşüldü, 2021 yılı faaliyet programı hakkında bilgiler verildi. KHGB Tüzüğünün 14. maddesi gereğince 2 kişi İl Genel Meclisi üyelerinden, 2 kişi de muhtarlardan olmak üzere seçim yapıldı. Seçimde AK Parti İl Genel Meclisi üyelerinden Murat Okan ve Ömer Şahin, muhtarlardan Mallı Köy Muhtarı Yüksel Çetin ve Kulfal Köy Muhtarı Emin Deniz asil olarak seçilirken, CHP İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler, Göle Köy Muhtarı İdris Tetik ve Doğancılar Köy Muhtarı İsmail Ünlü yedek üyeliğe seçildiler. Toplantıya Kaymakam Mustafa Gürdal, İl Genel Meclisi üyeleri Murat Okan, Ömer Şahin, Erdal Güler, İlçe Özel İdare Müdürü Metin Türker, köylere hizmet götürme birliği personelleri ve köy muhtarları katıldı. Toplantı birlik faaliyetlerinin değerlendirilmesinin ardından, dilek ve temennilerin belirtilmesi ile sona erdi.