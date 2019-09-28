Çan'da linyit döküm sahasında yangın

Çan ilçesine bağlı Durali köyü yakınlarında Çan Linyit işletmeleri eski döküm sahasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, Çan Linyit İişletmeleri itfaiyesi ve dozerlerin çalışmalarıyla çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında işletmeye ait bir kepçe yol açma çalışması sırasında çamura saplandı. Kepçe başka bir iş makinasının yardımıyla çamurdan çıkarıldı.