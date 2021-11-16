Çan'da motosiklet hırsızlığı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde motosiklet hırsızı B. T (15) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Taner D Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde park ettiği motosikletin çalındığını fark ederek şikayetçi oldu. Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Biga İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ortak çalışması sonucu B. T ve F. B'nın hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edildi. B. T (15) Biga ilçesinde gözaltına alınarak, Çan Adalet Sarayında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın diğer şüphelisi F. B'nın ise 2 gün önce cezaevine girdiği tespit edildi.