İhlas Haber Ajansı

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Çan'da motosiklet uygulaması gerçekleştirildi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.


Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekiplerinin Avcılar Kulübü kavşağında gerçekleştirdiği uygulamada motosiklet sürücüleri denetlendi. Sürücüler, kask kullanımının önemi hakkında ekipler tarafından uyarıldı. Yetkililer, motosiklet kazalarını önlenmesi adına farklı zamanlarda denetimlerin devam edeceğini belirttiler. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

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