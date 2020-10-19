İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çan'da Muhtarlar günü kutlandı

Çan’da 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Çan'da 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.


Çan'da 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Atatürk Şehir Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından muhtarlar adına konuşma yapan Hacılar Köyü Muhtarı Mustafa Yıldız, ‘'Muhtarlık merkezi ve yerel yönetime yardımcı olan seçimle iş başına gelmiş bir kuruluştur. Biz Muhtarlar olarak 7 gün 24 saat görev başındayız. Mahallemizdeki ve köyümüzdeki vatandaşlarımızın her türlü sorununda yanlarındayız. Tüm muhtar arkadaşlarımın günü kutlu olsun'' dedi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, günün anısına muhtarlara hediyeler verdi. Düzenlenen törene, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İl Genel Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Başkanları, STK Başkan ve Yöneticileri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.