Çan'da öğrencilerden tiyatro oyunu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde öğrenciler tarafından iki tiyatro oyunu sahnelendi.

Çan'da bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin oluşturduğu Çan Belediyesi Tiyatro Okulu tarafından, ilçede bulunan anaokulu, kreş ve ilkokul öğrencilerine ''Gizli Kahramanlar ve Gizli Düşmanlar'' ile ''Çevreci Afacanlar'' adlı iki oyun sahnelendi.

Çan Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen, 3 seans sahnelenen oyuna toplam 750 ilk ve ortaokul öğrencisi katıldı.